«Расскажу о самых важных моментах за последние два года, - говорит он. - Главной целью изначально было повышение массовости. По сравнению с январем 2022 года мы прилично увеличили количество занимающихся дзюдо, в том числе и девушек.

У нас есть большие успехи во всех возрастных категориях. У нас есть чемпионы мира. Среди взрослых наши спортсмены взяли мировое спустя 10 лет! Молодежь и юноши также стали лучшими на ЧМ спустя 5-10 лет. Теперь наша задача сделать эти результаты стабильными.

Есть значительные изменения и в плане подготовки. Проводится серьезный анализ соперников и схваток. С командой работают диетолог, психолог, реабилитолог и другие специалисты, которые раньше не привлекались.

Нельзя не отметить улучшение инфраструктуры. Мы предоставили 6214 татами для 86 залов. 1224 юношей получили возможность заниматься дзюдо бесплатно.

Отдельно хочу отметить экзамены на пояса. Это очень важно с точки зрения мотивации юного спортсмена, а также улучшения техники молодых дзюдоистов. Без определенных поясов не будем допускать до соревнований. В Грузии такая практика применяется уже 10 лет, в Японии и Франции - давно.

Есть прогресс и в тренерской сфере. 130 человек получили сертификаты Академии IJF.

Теперь о наших олимпийских лицензиях. Мужчины выполнили задачу. Мы будем представлены во всех семи весах. Женщины выполнили программу-минимум, взяв две лицензии. Надеемся и верим, что наша сборная выступит по максимуму. Прогнозы в дзюдо дело неблагодарное. Но можете написать: мы прогнозируем девять медалей на Олимпиаде! То есть ждем награды от каждого нашего спортсмена».