Корейцы захотели ядерное оружие из-за Путина

В Южной Корее растет общественная поддержка идеи разработки собственного ядерного оружия на фоне углубления военного сотрудничества между Северной Кореей и Россией и ожидаемого возвращения Дональда Трампа к власти в США. Об этом пишет Financial Times.

Недавний опрос показал, что 66% южных корейцев "поддерживают" или "решительно поддерживают" появление ядерного оружия в арсенале их собственной армии. Это на 6 процентных пунктов больше, чем было в прошлом году.

"Поддержка получения Южной Кореей собственного ядерного оружия расширяется, и она усиливается. Ни правительство, ни одна из двух основных партий не приняли это как вопрос политики, но призывы обсудить этот вариант, безусловно, становятся все громче", - сказал корейский аналитик Сангсин Ли.

Как отмечает Financial Times, южных корейцев беспокоит прогресс КНДР в разработке ядерного оружия и создании баллистических ракет, а также сотрудничество Пхеньяна с Москвой и открытая враждебность Дональда Трампа к альянсу США и Южной Кореи.

Премьер-министр Южной Кореи Хан Дак Су в июне заявил, что страна не рассматривает возможность создания собственного ядерного оружия "на данный момент". Но консервативный мэр Сеула О Се Хун, возможный претендент на пост президента в 2027 году, наоборот, поддерживает идею ядерного вооружения.