Один из лидеров карабахских сепаратистов отпущен на свободу

Один из лидеров демонтированного сепаратистского режима в Карабахе Давид Саркисян отпущен на свободу, сообщил его адвокат Роман Ерицян.

«Апелляционный суд удовлетворил жалобу на решение о содержании мэра Степанакерта под домашним арестом, отменив незаконный судебный акт и отклонив ходатайство следователя. Напомню, что другим своим решением суд признал незаконным также 20-дневный арест (Саркисяна)», - сообщил Ерицян.

27 мая этого года Саркисян был арестован на 20 дней. Силовики провели обыск в его доме. Ему и еще троим лицам предъявлены обвинения в мошенничестве и присвоении 4 автомашин.