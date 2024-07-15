Покушение на Трампа назвали крупнейшим провалом

Попытка убийства Дональда Трампа на предвыборном митинге в штате Пенсильвания 13 июля стала крупнейшим провалом Секретной службы США за последние десятилетия - а именно с момента покушения на президента Рональда Рейгана в 1981 году, пишет газета The Wall Street Journal.

Действия спецслужбы намерены расследовать несколько комитетов Конгресса США. В частности, глава комитета палаты представителей по надзору Джеймс Комер уже объявил о планах провести слушания с участием директора Секретной службы Кимберли Читл 22 июля.

Журналисты полагают, что в ходе расследований наиболее пристальное внимание будет уделено анализу подготовительной работы спецслужбы по обеспечению безопасности в районе проведения митинга в Батлере, чтобы получить ответ на вопрос: каким образом 20-летний стрелок-одиночка смог занять огневую позицию на крыше в непосредственной близости от места выступления Трампа?

«Реальность такова, что нет никаких оправданий тому, что Секретная служба не смогла выделить достаточных ресурсов для наблюдения за открытой крышей в 100 ярдах от места происшествия», - заявил бывший сотрудник Секретной службы Билл Пикл.

Он подчеркнул, что стрелок в целом не должен был совершить ни единого выстрела, если бы спецслужба обеспечила должный уровень безопасности. При этом, отмечает издание, снайпер Секретной службы убил преступника уже через «несколько мгновений» после начала стрельбы на митинге.