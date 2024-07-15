Сколько израсходовано на восстановление Карабаха и Восточного Зангезура за полгода 2024
За первые шесть месяцев 2024 года на основании представленных организациями-заказчиками документов кассового заказа по соответствующим проектам для реконструкции и восстановления освобожденных от оккупации территорий израсходовано 51,1 процента, или 1 миллиард 953,5 миллиона манатов из 3 миллиардов 825,0 миллиона манатов, предусмотренных на год.
Об этом говорится в обзоре за январь-июнь 2024 года и информации об исполнении государственного бюджета.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
Подписывайтесь на наш YouTube-канал!