ЧП на крупнейшей АЭС России

«16 июля в 15:21 энергоблок № 1 Ростовской АЭС был отключен от сети действием автоматики из-за срабатывания защиты генератора. Система сработала в штатном режиме в соответствии с проектными алгоритмами», — говорится в сообщении.

Один из энергоблоков Ростовской АЭС отключился из-за неполадок на турбогенераторе, радиационный фон в норме, сообщили РБК в пресс-службе «Росатома».

В «Росатоме» подчеркнули отсутствие нарушений условий безопасной эксплуатации станции и отсутствие изменений радиационного фона. Энергоблок пообещали подготовить к включению в сеть «после установления и устранения причин срабатывания электрической защиты».

Минэнерго России сообщало о сбое в работе генерирующего оборудования на Ростовской АЭС и ввело временные графики отключения потребления на 1,5 ГВт. В ведомстве отметили, что восстановительные работы находятся на особом контроле.

Ростовская АЭС — крупнейшее предприятие энергетики на юге России, расположено в 16 км от Волгодонска. Станция обеспечивает порядка 75% производства электроэнергии в Ростовской области, после чего она поступает в Объединенную энергосистему юга России. В состав последней входят региональные энергосистемы Южного и Северо-Кавказских федеральных округов, Ставропольского и Краснодарского краев, а также Ростовской, Астраханской и Волгоградской областей с общей численностью населения свыше 26 млн человек.