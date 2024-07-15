«Шахеды» стали залетать в Беларусь
Не менее четырех дронов типа «Шахед» пролетели через территорию Беларуси за последнюю неделю, сообщает мониторинговая группа «Беларускі Гаюн».
Первый беспилотник такого типа залетел в воздушное пространство Беларуси в ночь на 12 июля и находился там минимум час. Еще один дрон подобного типа пролетел над страной в ночь на 13 июля — беспилотник пролетел Гомель и Жлобин, в также пролетел через Минскую область, в общей сложности «Шахед» пролетел над территорией Беларуси более 350 км.
16 июля еще один российский беспилотник пролетел через Беларусь в сторону Украины. Дрон-камикадзе провел на территории республики около 50 минут и пролетел не менее 60 км. В ту же ночь еще один российский дрон пролетел над страной более 300 км, зайдя со стороны трассы Р37 и пролетев всю Могилевскую область. В регионе была запущена воздушная тревога.
На перехват дронов поднимались истребитель Су-30 и вертолет Ми-24 ВВС Беларуси. Информация о падении дронов не поступала.
Россия начала использовать иранские дроны-камикадзе типа «Шахед» (Shahed-136) под названием «Герань-2» для атак в тылу Украины в сентябре 2023 года. Беспилотники могут нести до 50 кг взрывчатки и имеют радиус действия около 1000 км.