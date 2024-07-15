«Шахеды» стали залетать в Беларусь

Первый беспилотник такого типа залетел в воздушное пространство Беларуси в ночь на 12 июля и находился там минимум час. Еще один дрон подобного типа пролетел над страной в ночь на 13 июля — беспилотник пролетел Гомель и Жлобин, в также пролетел через Минскую область, в общей сложности «Шахед» пролетел над территорией Беларуси более 350 км.

Не менее четырех дронов типа «Шахед» пролетели через территорию Беларуси за последнюю неделю, сообщает мониторинговая группа «Беларускі Гаюн».

16 июля еще один российский беспилотник пролетел через Беларусь в сторону Украины. Дрон-камикадзе провел на территории республики около 50 минут и пролетел не менее 60 км. В ту же ночь еще один российский дрон пролетел над страной более 300 км, зайдя со стороны трассы Р37 и пролетев всю Могилевскую область. В регионе была запущена воздушная тревога.

На перехват дронов поднимались истребитель Су-30 и вертолет Ми-24 ВВС Беларуси. Информация о падении дронов не поступала.

Россия начала использовать иранские дроны-камикадзе типа «Шахед» (Shahed-136) под названием «Герань-2» для атак в тылу Украины в сентябре 2023 года. Беспилотники могут нести до 50 кг взрывчатки и имеют радиус действия около 1000 км.