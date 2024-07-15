Очень жаркую погоду прогнозируют метеорологи

В большинстве регионов Азербайджана в предстоящие дни прогнозируется температура воздуха выше климатической нормы, заявил начальник Национальной гидрометеорологической службы Назим Махмудов.

По его словам, согласно прогнозам региональных климатических центров Всемирной метеорологической организации, этим летом на Апшеронском полуострове и в регионах Азербайджана температура воздуха будет выше климатической нормы, в отдельные дни возможна аномальная жара.

Глава службы отметил, что количество осадков будет близким к климатической норме, в некоторых местах немного ниже нее.