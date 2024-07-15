Загадочная смерть куратора поставок F-16 в Киеве: его убила российская ракета?
Названа личность американского дипломата, скончавшегося от «острого сердечного приступа» в Киеве 24 июня. Как пишет издание The Hill, это военный советник посольства США в Киеве, 57-летний Ричард Гарри Кирлин.
Кирлин обладал внушительным опытом — в его карьере были должности в ВВС, Центральном командовании вооруженных сил и в области информационных технологий. Помимо этого, работая в Госдепартаменте, он участвовал в миссиях США в Мавритании, Гондурасе и Саудовской Аравии.
Некролог на Кирлина опубликовали также онлайн-мемориал Legacy.com и похоронный дом округа Бентон (штат Арканзас). Согласно последнему, он 20 лет прослужил в ВВС США, где занимался информационными технологиями и логистикой.
После отставки с военной службы Кирлин был по линии Пентагона прикомандирован к оборонным компаниям BAE и McCallie Associates. Позднее перешел на работу в Госдепартамент США.
Российские источники утверждают, что незадолго до своей смерти Кирлин получил задание заниматься вопросами, связанными с поставками истребителей F-16 в Украину. Как утверждают журналисты, опытный специалист был прикомандирован к посольству США в Киеве недавно — в украинскую столицу он прибыл лишь за 10 дней до своей гибели.
Российский военный пропагандист Евгений Поддубный утверждает, что Кирлина отправили в посольство США в Киеве для решения вопросов, связанных с поставками истребителей F-16.
Следует отметить, что посольство не раскрыло имя умершего дипломата и сообщило, что он скончался в одном из отелей украинской столицы из-за проблем со здоровьем, при этом никаких следов насилия на теле не обнаружили. Однако российские пропагандисты, после раскрытия личности дипломата, немедленно выдвинули версию, что Ричард Кирлин погиб в результате ракетного удара по Киеву.
Российский военный обозреватель Анатолий Матвийчук предположил, что «американский военный советник в Украине мог попасть под обстрел РФ».
«Вероятно, сунулся, куда не нужно, и, вполне вероятно, его пришили. Или в то место, где он находился, попала ракета, например, «Калибр». Натовцы суются везде, где только можно», — ответил Матвийчук на вопрос о Кирлине журналистам.