Кирлин обладал внушительным опытом — в его карьере были должности в ВВС, Центральном командовании вооруженных сил и в области информационных технологий. Помимо этого, работая в Госдепартаменте, он участвовал в миссиях США в Мавритании, Гондурасе и Саудовской Аравии.

Названа личность американского дипломата, скончавшегося от «острого сердечного приступа» в Киеве 24 июня. Как пишет издание The Hill, это военный советник посольства США в Киеве, 57-летний Ричард Гарри Кирлин.

Некролог на Кирлина опубликовали также онлайн-мемориал Legacy.com и похоронный дом округа Бентон (штат Арканзас). Согласно последнему, он 20 лет прослужил в ВВС США, где занимался информационными технологиями и логистикой.

После отставки с военной службы Кирлин был по линии Пентагона прикомандирован к оборонным компаниям BAE и McCallie Associates. Позднее перешел на работу в Госдепартамент США.

Российские источники утверждают, что незадолго до своей смерти Кирлин получил задание заниматься вопросами, связанными с поставками истребителей F-16 в Украину. Как утверждают журналисты, опытный специалист был прикомандирован к посольству США в Киеве недавно — в украинскую столицу он прибыл лишь за 10 дней до своей гибели.

Российский военный пропагандист Евгений Поддубный утверждает, что Кирлина отправили в посольство США в Киеве для решения вопросов, связанных с поставками истребителей F-16.