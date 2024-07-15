Азербайджан и Грузия создают совместную спортивную лигу

Генеральный секретарь Федерации дзюдо Азербайджана Рашад Расуллу рассказал о планах и стратегии Федерации на ближайшие годы.

В частности, он анонсировал создание в 2026 или 2027 году азербайджано-грузинской лиги дзюдо. Формат еще будет уточняться, но планируется, что от каждой страны будет по восемь клубов.

Соревнования будут проходить на протяжении всего года в обеих странах.

В будущем лига может стать региональной: возможно, привлечение турецких клубов.