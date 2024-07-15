Покушение оказало влияние на Трампа

Правое ухо экс-президента США Дональда Трампа восстанавливается после ранения во время недавнего покушения. Он надеется, что повязку с уха ему снимут уже к выступлению на Национальном съезде Республиканской партии 18 июля. Об этом он рассказал ABC News.

Трамп добавил, что пережитое покушение повлияло на него: «Мне не нравится об этом думать, но да, я думаю, это оказало на меня моральное влияние».

Напомним, что покушение на Дональда Трампа произошло 13 июля во время его предвыборного митинга в штате Пенсильвания. Пуля задела правое ухо политика, других ранений он не получил. Во время стрельбы погиб 50-летний Кори Компеатор, прикрывший своим телом жену и дочерей. Еще два человека получили тяжелые ранения. Нападавшего — 20-летнего Томаса Мэттью Крукса — сотрудники секретной службы застрелили сразу после первых выстрелов в сторону сцены.