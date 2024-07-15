По меньшей мере шесть человек, в том числе полицейский, погибли в результате стрельбы у мечети в столице Омана Маскат, нападавшие ликвидированы. Об этом сообщила полиция султаната.

«В ходе инцидента погибли пятеро [гражданских], полицейский и трое преступников, ранения получили 28 человек разных национальностей», - говорится в заявлении, опубликованном на странице полиции Омана в X.

Как уточняется, среди раненых - четыре человека из числа полицейских, сотрудников управления гражданской обороны и врачей скорой помощи, работавших на месте происшествия. Расследование обстоятельств случившегося продолжается.

Утром 16 июля полиция Омана сообщала, что из-за стрельбы у мечети в районе Аль-Вади аль-Кабир в столице султаната погибли четыре человека, еще несколько получили ранения. Позже МИД Пакистана сообщил, что четверо погибших были гражданами республики.