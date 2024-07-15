Россияне массово бегут в США

Иммиграционные суды Соединенных Штатов за последний год удовлетворили почти 3 000 прошений россиян о предоставлении убежища. Это рекорд как минимум с 2001 года. Еще почти 36 000 человек ожидают рассмотрения их дел, свидетельствуют данные TRAC.

Всего за 2024 финансовый год американские иммиграционные суды удовлетворили 2 915 прошений россиян о предоставлении убежища в США. Этот показатель побил прошлогодний рекорд — тогда россиянам в судебном порядке выдали 1 981 разрешение.

Убежище предоставляют иностранцам, которые не могут вернуться домой из-за риска преследования по политическим убеждениям, сексуальной ориентации, религиозным взглядам, расе или принадлежности к определенной социальной группе.

Большинство прошений об убежище подают в защитном порядке. То есть тогда, когда против человека уже инициировали дело о депортации. В суде он может заявить, что его нельзя высылать, поскольку он имеет право на предоставление убежища, говорится в разъяснениях TRAC.