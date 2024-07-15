У золота рекорд
Стоимость золота в ходе торгов на бирже Comex (подразделение Нью-Йоркской товарной биржи) обновила исторический максимум, оно торгуется выше отметки $2 455 за тройскую унцию, следует из данных торговой площадки.
На вечер вторника стоимость золота обновила предыдущий исторический максимум, цена на драгметалл составляла $2 455,9 за тройскую унцию (+1,11%). Затем цена золота ускорила рост до $2 457,8 за унцию (+1,19%).
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