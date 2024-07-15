Армения «искренне» желает мира с Азербайджаном
Армения включилась в процесс заключения мирного соглашения с Азербайджаном и прилагает усилия для полного урегулирования отношений с Турцией, уверяет глава МИД Армении Арарат Мирзоян.
«Армения искренне включилась в процесс заключения соглашения с Азербайджаном об установлении мира и межгосударственных отношений, основанного на принципе взаимного признания территориальной целостности друг друга и делимитации государственной границы на основе Алма-Атинской декларации 1991 года. …Армения постоянно прилагает усилия к полному урегулированию отношений с Турцией, установлению дипломатических отношений и открытию границ, что, в случае успеха, несомненно окажет положительное влияние на регион», - сказал Мирзоян, выступая на министерском сегменте Политического форума высокого уровня по устойчивому развитию в Нью-Йорке.