У резиденции Путина установили несколько «Панцирей»

Вокруг резиденции президента РФ Владимира Путина на Валдае установили не менее семи объектов ПВО.

«Радио Свобода» пишет о зенитном комплексе «Панцирь-С1», который виден на спутниковых снимках Google, на острове Рябиновый в 3,7 километра от валдайской резиденции Путина.

Система противовоздушной обороны стоит на башне, такие же были ранее замечены в Московской области. Журналисты также изучили спутниковые снимки на сервисе Planet.com за прошлые месяцы и пришли к выводу, что установка ПВО у резиденции Путина на Валдае появилась в марте 2024 года.

Astra cо ссылкой на читателя пишет, что примерно в трех километрах от этой же резиденции стоят еще два похожих на ПВО объекта.