Главу северокорейской делегации нашли утонувшим в Москве

Член северокорейской делегации Ким Кум Чхоль утонул в пруду в российском Зеленограде, сообщают российские издания.

Мужчина отправился отдыхать на пляж «Ангстрем», спустя несколько часов его коллеги забили тревогу и обратились в полицию, иностранца искали несколько часов, но не нашли. На следующий день тело гражданина КНДР всплыло в пруду. По данному факту проводится проверка.

По данным Reuters, погибший руководил Военным университетом имени Ким Ир Сена. Ким Кум Чхоль возглавлял северокорейскую элитную делегацию, которая прибыла в Россию в рамках обмена между двумя странами, после того как Москва и Пхеньян подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Других подробностей, включая цель визита и место в России, где они находились, не сообщается.