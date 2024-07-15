«Зона отчуждения» у границы России и Украины

В Белгородской области, начиная с 23 июля, будет ограничен въезд в 14 населенных пунктов из-за обстрелов. Об этом во вторник сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Речь идет о населенных пунктах в Белгородском, Борисовском и Краснояружском районах, а также в Грайворонском и Шебекинском городских округах, где «оперативная ситуация складывается крайне сложно».

На въездах в эти пункты установят КПП, пропуск общественного транспорта будет запрещен. Чтобы попасть туда, нужно будет подать заявку, а пускать будут только взрослых мужчин в бронежилетах и в сопровождении военных.

ТАСС Вячеслав Гладков во вторник заявил, что с начала войны России против Украины в феврале 2022 года в регионе более 200 жителей погибли, свыше 1,1 тысячи ранены. Около 2,5 тысяч человек вынуждены проживать в пунктах временного размещения.