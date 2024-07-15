В Крыму масштабные проблемы со светом
В части населенных пунктов Крыма отключают электричество, пишут местные телеграм-каналы.
В частности, без света остались Ялта, Алушта, Феодосия, Керчь, Судак, Мирный, Новоселовское, Пионерское, Заречное, Перевальное, частично Севастополь.
Российское облэнерго заявляет, что это связано с «проведением внеплановых работ в сетях».
Минэнерго РФ ранее сообщало, что ограничения энергопотребления на 1,5 ГВт введены на юге РФ из-за «сбоя в работе генерирующего оборудования Ростовской АЭС». Один из энергоблоков отключился под действием автоматики из-за неполадок на турбогенераторе.