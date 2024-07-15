Чехия построит в Украине оружейные заводы

Украина в сотрудничестве с Чехией построит два новых оборонных предприятия - заводы по производству патронов и штурмовых винтовок. Об этом сказал премьер-министр Денис Шмыгаль на совместной пресс-конференции с премьером Чехии Петром Фиалой в Праге.

По его словам, сегодня на совместном заседании было акцентировано внимание на таких ключевых аспектах, как оборонная поддержка и военно-техническое сотрудничество, взаимодействие правительств по проектам восстановления Украины, внешнеполитическое и экономическое сотрудничество.

По словам Шмыгаля, по результатам подписания соглашения между чешской Sellier&Bellot и ГП «Укроборонсервис» в Украине будет построен патронный завод.

Второе подписанное соглашение между Česká Zbrojovka и соответствующим украинским предприятием предусматривает производство штурмовых винтовок Colt CZ Group на территории Украины

Петр Фиала рассказал, что одной из сфер сотрудничества также может стать модернизация и строительство новых блоков АЭС. Также Чехия может поставлять компоненты для атомных электростанций.