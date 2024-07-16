Мишель отверг «мирный план» Орбана

Глава Европейского совета Шарль Мишель отверг «мирные» предложения премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, сообщив, что «никакие переговоры о мире в Украине не могут проводиться без Украины». Об этом Мишель написал в ответном письме венгерскому премьеру, сообщило агентство Reuters.

Мишель также объявил, что политика ЕС, заключающаяся в наращивании поставок оружия Киеву, «не является политикой войны, а совершенно наоборот». Мишель также написал, что ЕС настаивает на выводе российских войск из Украины.

Глава Евросовета повторил, что Венгрия не имеет права выдвигать мирные инициативы по конфликту в Украине без согласия Брюсселя. «Ротационное председательство в Совете ЕС не имеет полномочий представлять Европейский союз на международной арене и не получало мандата на переговоры от имени ЕС», - подчеркнул он.