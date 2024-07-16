Борцы за независимость колонизированных Францией территорий соберутся в Баку

В Баку 17-18 июля пройдет первый съезд с участием лидеров более 15 политических партий и движений за независимость Корсики, Меланезии, Полинезии, группы Карибских и Антильских островов, пострадавших от французского колониализма. Мероприятие организовано Народным союзом освобождения Гваделупы и при поддержке Бакинской инициативной группы, передает АзерТАдж.

В работе съезда в качестве почетных гостей примут участие три организации с островов Бонайре и Сен-Мартен, которые являются колониями Нидерландов.

Съезд предоставит возможность участвующим партиям обсудить пути координации, ориентированной на результат деятельности по преодолению французского колониализма путем создания единой платформы для проведения более организованной борьбы за независимость. Также представители колоний обсудят наиболее эффективные практики и стратегии борьбы за самоопределение.

Бакинская инициативная группа была создана участниками конференции «На пути к полной ликвидации колониализма» 6 июля 2023 года в Баку в рамках министерской встречи Координационного бюро Движения неприсоединения под председательством Азербайджанской Республикой. БИГ уже организовала до 15 международных конференций. Четыре из них в штаб-квартирах ООН в Нью-Йорке, Женеве и Вене, один в Стамбуле, остальные в Баку.