У Иванишвили свой прогноз по Украине

Война России против Украины завершится не позднее, чем через год. Такой прогноз сделал основатель и почетный председатель правящей партии «Грузинская мечта - Демократическая Грузия» Бидзина Иванишвили.

«Война, которая идет в Украине, завершится не позднее, чем через год, а если на выборах президента Америки победят республиканцы, война может завершиться уже в январе», - заявил он во время официального открытия предвыборной кампании партии.

По мнению Иванишвили, как только война в Украине завершится, недопонимание между Тбилиси и Брюсселем, а также Вашингтоном исчезнет, и Грузия станет «совсем другим предметом интереса для игроков глобальной политики».

По его словам, через год фундаментально изменятся как глобальные и региональные интересы, так и планы в отношении Грузии.