По словам Медведева, «Россия демонстрировала готовность решать даже самые острые вопросы на основе уважения к партнерам. Помогала Украине, по сути — кормила долгие годы людей на территории этого искусственного образования». Он заявил, что Россия рассчитывала на аналогичное отношение, однако ожидания «не оправдались».

Зампред Совбеза РФ сказал также, что Россия как ядерная держава имеет право ответить на прямой ущерб ее безопасности и суверенитету. Он указал, что власти РФ «осознают свою историческую ответственность» и стремятся предотвратить глобальную катастрофу: «Принцип «око за око, зуб за зуб» носит исторический характер... Так что за зло можно и иногда нужно воздавать злом».

Медведев утверждает, что Россия считает «нормой» взаимное уважение и невмешательство в дела других государств, она делает ставку на дипломатические усилия: «Мы по-прежнему считаем правильной нормой поведения в современном мире взаимное уважение и невмешательство в дела других государств, делая ставку на дипломатические усилия, а не на военную мощь или финансовый подкуп».

По его словам, Россия выступает за справедливый и многополярный миропорядок, руководствуется духом и буквой международных договоров.

По мнению Медведева, Украину «нужно принудить к миру» исключительно на российских условиях. В качестве примера он привел, как СССР в конце Второй мировой войны не рассматривал варианта переговоров с Адольфом Гитлером, настаивая на капитуляции Германии: «Никому в СССР не приходило в голову устраивать переговоры с Гитлером о мире в конце войны. Только полная и безоговорочная капитуляция. И сейчас необходимо действовать так же».

Он также заявил о бессмысленности вести переговоры с Западом. По его мнению, западные страны якобы находятся в зависимости от США и стремятся нанести ущерб России, и что вести переговоры «не с кем и не о чем».