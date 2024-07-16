Руслан Баширли, спецкор, Анкара 16 июля 2024, 22:12

Две недели назад, после того как президент Сирии Башар Асад заявил о готовности к переговорам с Турцией, положительная реакция последовала и от президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. В действительности этому предшествовали четыре года интенсивных тайных переговоров на уровне турецких и сирийских спецслужб, продолжающихся по сей день. Но на качественно новый уровень этот процесс вышел после того, как Хакан Фидан, глава Национальной службы разведки Турции (MIT), возглавил Министерство иностранных дел. Согласно информации из правительственных источников в Анкаре, именно Фидан ведет переговоры обо всех деталях предстоящей встречи Эрдогана и Асада, включая их время и место.

Сам президент Эрдоган заявил сопровождавшим его журналистам по пути из Вашингтона в Анкару, что лично поручил Фидану разработать дорожную карту по Сирии. А сутки спустя уже сам Фидан подтвердил, что в бытность главы MIT участвовал в переговорах с Сирией. «Эти переговоры велись при посредничестве России и Ирана, - уточнил глава МИД Турции. - Был также астанинский процесс, переговоры по Сирии велись на всех уровнях. Наш президент, используя лидерское видение, призвал к миру на самом высоком уровне. Это очень ценно. Надеюсь, они [сирийцы] понимают, насколько это важно. В Сирии очень сложная ситуация. На ее территории присутствуют Россия и Иран, имеются милиции, контрабандисты, происходят атаки Израиля. Мы учитываем все эти трудности». Таким образом, Хакан Фидан, который в течение четырех лет вел переговоры по Сирии в должности главы MIT, намерен завершить этот процесс уже в ранге главы МИД Турции. Политические наблюдатели считают, что «гордиев узел» в этих переговорах был окончательно разрублен во время визита Фидана в Москву и его встречи с президентом России Владимиром Путиным.

После встречи Путина с Фиданом Александр Лаврентьев, спецпредставитель президента РФ, срочно вылетел в Дамаск и встретился с Башаром Асадом, что в итоге привело к последующим позитивным заявлениям, которые оцениваются как логическое завершение процесса. Объясняя, почему Турция хочет нормализовать отношения с режимом Асада, в политических кругах Анкары называют две причины. Первая заключается в стремлении Турции предотвратить создание на севере Сирии «государства» РПК/ОНС. Анкара таким образом выступает за сохранение территориальной целостности Сирии. По мнению политических наблюдателей, цель Анкары — заручиться в этом процессе политической поддержкой режима Асада, который уже не обладает серьезной военной мощью. В соответствии с планами Турции, процесс нормализации должен также предотвратить вмешательство России, поддерживающей режим Асада. Вторая причина — это около четырех миллионов сирийских беженцев, осевших в Турции. К слову, тема беженцев является одним из основных аргументов турецкой политической оппозиции, используемых против правящей партии. Не предлагая практически взвешенных решений, турецкая оппозиция, используя откровенно популистские лозунги, призывает президента Турции, не мудрствуя лукаво, отправить сирийских беженцев на автобусах обратно в Сирию. Тогда как правительство Эрдогана намерено обеспечить возвращение значительной части сирийских беженцев на родину в результате переговоров с режимом Асада, в которых будет гарантирована личная неприкосновенность каждого беженца.

Но при таком раскладе возникает другой вопрос: как сложится дальнейшая судьба «Свободной сирийской армии» (ССА), которую поддерживает Анкара? По мнению аналитиков, турецкие официальные лица считают, что в будущем ССА может стать интегральной частью национальной армии Сирии. Не говоря уже о том, что фактор «Свободной сирийской армии», безусловно, усиливает позиции Анкары на переговорах с режимом Башара Асада. Таким образом, сегодня можно предположить, что подготовка встречи Эрдоган-Асад вступает в завершающую фазу. Позитивные заявления как из Анкары, так и из Дамаска свидетельствуют, что спустя одиннадцать лет жесткого противостояния двух государств такая встреча может состояться.