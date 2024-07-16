Постоянное представительство Ирана при ООН отвергло обвинения в адрес Тегерана в причастности к покушению на кандидата в президенты США Дональда Трампа. Об этом сообщило агентство IRNA.

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Власти США несколько недель назад получили информацию, согласно которой Иран планировал покушение на бывшего президента США Дональда Трампа, что привело к усилению охраны Секретной службой экс-главы Белого дома. С таким заявлением выступил телеканал CNN.

При этом, по его сведениям, нет никаких указаний на то, что стрелявший в Трампа 20-летний Томас Мэттью Крукс был каким-либо образом связан с упомянутым планом.

Телеканал утверждает, что целью иранских властей также был бывший госсекретарь США Майк Помпео.