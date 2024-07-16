Так «Карабах» обыграл клубы из Хорватии и ОАЭ ВИДЕО
Чемпион Азербайджана «Карабах» провел еще два контрольных матча на сборах в Австрии.
Сегодня команда Гурбана Гурбанова играла с участником главной хорватской лиги «Славеном» и со второй командой чемпионата ОАЭ «Шабабом Аль-Ахли».
В первой игре, на которую Гурбанов выставил резервный состав, «Карабах» победил 1:0 благодаря голу Мусы Гурбанлы на 72-й минуте.
А во втором матче «Карабах» выиграл 5:2. Яссин Бензиа открыл счет в матче. Затем арабы восстановили равновесие, но еще до перерыва Леандро Андраде сделал счет 2:1. После перерыва три мяча забил Абделла Зубир, на что соперник ответил лишь одним голом.
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Напомним, в первых двух матчах на сборах в Австрии «Карабах» проиграл немецкому «Кайзерслаутерну» (1:3) и обыграл чешскую «Викторию» (2:1).