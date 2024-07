Байден обратится к афроамериканцам и латинос

Национальная ассоциация содействия прогрессу цветного населения (National Association for the Advancement of Colored People), старейшая и крупнейшая в США организация по защите гражданских прав, входит в ключевой электорат для Демократической партии. Если в 2020 году афроамериканцы активно голосовали за Байдена, то в контексте предстоящих выборов опросы свидетельствуют об ослаблении его поддержки в афроамериканской среде.

В центре выступления Байдена – меры, направленные на сдерживание роста цен на жилье, что является одной из важнейших проблем Невады.

В среду Байден должен выступить перед лидерами организаций, объединяющих выходцев из стран Латинской Америки, на ежегодной конференции UnidosUS, также проходящей в Лас-Вегасе.