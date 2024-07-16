В Израиле считают, что скоро войне конец

В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) полагают, что группировке ХАМАС сложнее оказывать сопротивление, и что операция в секторе Газа движется к концу, сообщает The Times of Israel со ссылкой на источники.

«Война против ХАМАС в Газе не будет длиться неопределенный срок... По словам источников, независимо от перспектив сделки по заложникам, операции низкой интенсивности будут идти еще долгое время, но конец кампании уже просматривается, а военные видят, что ХАМАС все труднее оказывать сопротивление», - информирует издание.

В ЦАХАЛ считают, что основные мощности по производству реактивных снарядов ХАМАС уничтожены, хотя группировка еще может осуществлять ракетные атаки на Израиль, в том числе на Тель-Авив и Иерусалим, и до сих пор способна производить некоторое оружие в меньших, чем ранее, количествах.

В свою очередь премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что ХАМАС оказался под все растущим давлением, и что усилия в этом направлении надо наращивать еще больше с целью добиться целей израильской военной кампании и возвратить заложников. Он пообещал продолжать противодействие Ирану и союзным ему силам в регионе.