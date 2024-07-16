Компания жаловалась на то, что ее грузовые автомобили компании по неизвестным причинам уже почти месяц удерживаются на терминале «Шелковый путь» после прибытия из Китая.

Государственный таможенный комитет Азербайджана распространил заявление в связи с опубликованном сегодня сообщением компании Union Logistics.

«Сегодня в некоторых средствах массовой информации появились сведения о задержании на долгий срок транспортных средств, принадлежащих ООО «Union Logistics», на таможенном посту «Шелковый путь» Главного таможенного управления Баку.

Государственный таможенный комитет по результатам предварительного расследования жалоб данной транспортной компании сообщает следующее: с конца июня на территорию страны въехали 4 транспортных средства, принадлежащих ООО «Union Logistics» и перевозивших разнообразные грузы китайского происхождения в Кыргызстан.

Отмечаем, что для проведения таможенного оформления грузов, прибывших на таможенный пост «Шелковый путь», в период от 2 до 9 дней некоторыми предпринимателями были предоставлены таможенные декларации.

В то же время, до настоящего момента в этих транспортных средствах имеются грузы, таможенные декларации для которые поданы не были.

Сообщаем, с целью идентификации товаров таможенный осмотр проводится на основании таможенной декларации.

Несмотря на отправку предпринимателям электронных уведомлений о назначении таможенного контроля по завершенным таможенным декларациям, заявок на электронную очередь для получения товаров подано не было.

12 июля 2024 года предпринимателям дополнительно были отправлены письма от таможенных органов с требованием забрать товары.

В ходе встреч, инициированных данными письмами, выяснилось, что ООО «Union Logistics» порекомендовало предпринимателям не забирать товары и массово собраться перед Главным таможенным управлением Баку 15 июля 2024 года.

Сообщаем, что таможенная служба Кыргызстана прислала фотографии и видеозаписи, свидетельствующие о нанесении ущерба транспортному средству на таможенном посту «Шелковый путь».

В результате проведенного расследования было установлено, что транспортное средство въехало на территорию страны с повреждениями.

О данных повреждениях было сообщено в посольство Кыргызстана в Азербайджане на основании устного обращения.

Также некоторое время назад Главное таможенное управление Баку проинформировало компанию Union Logistics о необходимости ускорения подачи деклараций в таможенные органы.

После полного расследования данного случая будет предоставлена дополнительная информация о причинах возникновения этой ситуации», — говорится в заявлении ГТК.