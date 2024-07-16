«Карабах» встретится в Лиге чемпионов с командой, которую обыграл со счетом 6:1

Им стал клуб «Линкольн Ред Импс». Гибралтарцы сегодня в серии пенальти одолели мальтийский «Хамрун Спартанс». В первой игре в гостях «Линкольн Ред Импс» победил со счетом 1:0, а сегодня дома уступил с таким же результатом. Однако в серии пенальти точнее оказались гибралтарцы – 5:4.

Первую игру «Карабах» проведет в гостях 23 июля, ответную – 30 июля в Баку.

В прошлом сезоне «Карабах» уже играл с этим соперником в 1-м квалификационном раунде. Чемпион Азербайджана выиграл со счетом 2:1 в гостях и 4:0 дома.