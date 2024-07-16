Половина лидеров ХАМАС уничтожена

Израильские войска за девять месяцев военной операции в секторе Газа уничтожили половину руководства военного крыла движения ХАМАС. Об этом заявила пресс-служба ЦАХАЛ.

«В результате точных оперативных и разведывательных действий половина руководства военного крыла ХАМАС к этому этапу войны уничтожена. Армия обороны Израиля продолжает свою важнейшую миссию по преследованию высших лидеров террористической организации ХАМАС в рамках усилий по уничтожению потенциала этой организации», - говорится в сообщении.

Приводится список, где указаны имена и фотографии 14 руководителей военного крыла ХАМАС. Портреты семи из них сопровождаются пометой «ликвидирован». Руководитель военной организации движения ХАМАС Мухаммед ад-Дейф указан в списке как живой.

На днях премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху созвал специальную пресс-конференцию, на которой заявил, что у израильской стороны пока нет подтверждения ликвидации военного лидера ХАМАС. Вместе с тем премьер определил серьезность намерений Израиля ликвидировать все руководство ХАМАС.