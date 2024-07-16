Решение суда: Менендес виновен

Согласно информации, вынесение приговора сенатору запланировано на 29 октября. Менендесу грозит тюремный срок. Вместе с сенатором виновными признаны бизнесмены Ваэль Хана и Фред Дайбес, предоставлявшие Менендесу деньги и дорогостоящие подарки в обмен на лоббирование их интересов.

Суд присяжных штата Нью-Йорк признал виновным американского сенатора от штата Нью-Джерси, известного своей проармянской и антитурецкой позицией, азербайджанофоба Роберта Менендеса в деле о коррупции и работе на Египет и Катар незарегистрированным иноагентом. Об этом сообщила газета The New York Times.

Сразу после решения суда лидер демократического большинства верхней палаты Конгресса Чак Шумер призвал Менендеса уйти в отставку. «В свете обвинительного приговора сенатор Менендес теперь должен поступить так, как будет правильно для его избирателей, Сената и нашей страны - уйти в отставку», - приводит газета его слова.

Менендес не признает своей вины и намерен подать апелляцию.

В сентябре 2023 года против Менендеса были выдвинуты обвинения в том, что он и его супруга Надин Арсланян были вовлечены в коррупционные связи с тремя бизнесменами из штата Нью-Джерси и получили сотни тысяч долларов в качестве взяток. Сенатор получал наличные деньги, золотые слитки, дорогие автомобили и прочие ценные вещи. Позднее Минюст США выдвинул дополнительное обвинение в отношении Менендеса, вменив ему работу на Египет и Катар незарегистрированным иноагентом.

Напомним, Роберт Менендес являлся инициатором антиазербайджанских слушаний в Конгрессе США. Он автор законопроекта о введении санкций против Азербайджана и оказании военной помощи Армении, входил в парламентскую группу Конгресса по делам Армении. За отстаивание интересов Армении в 2022 году его наградили армянским орденом Дружбы.