Американцы продолжат военное сотрудничество с Грузией

Соединенные Штаты будут продолжать военное сотрудничество с Грузией, несмотря на отмену совместных учений. Такое заявление сделало во вторник, 16 июля, американское Министерство обороны.

Как отметил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер, американские власти намерены продолжать сотрудничать с Вооруженными силами Грузии и «искать способы укрепления защиты ее суверенитета и территориальной целостности».