Полиция Армении отпустила россиянина-дезертира

Полиция Армении отпустила российского дезертира, задержанного вчера в аэропорту Звартноц. Об этом телеграм-каналу Astra сообщил армянский правозащитник Артур Сакунц.

Ивана Ч. задержали вчера в аэропорту Еревана. Он прилетел в Армению из Казахстана. В России дезертир находится в розыске за самовольное оставление части с апреля 2023 года.

Ивана должны были отпустить под обязательство о явке (это тоже самое, что подписка о невыезде в РФ). Достоверно это на данный момент неизвестно, так как Иван покинул отделение полиции после соответствующего решения прокурора, не дожидаясь адвоката, уточнил Сакунц.