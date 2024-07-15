Дела Украины на фронте неважны...

По словам военных, это произошло еще несколько недель назад.

Украинские войска отошли из поселка Крынки на левом берегу Херсона. Об этом 16 июля сообщила «Украинская правда» со ссылкой на источники в морской пехоте.

В публикации New York Times говорится, что Россия захватывает территории, отбитые Украиной год назад, при летнем контрнаступлении.

«Урожайное было одним из немногих южных сел, которые Украина освободила прошлым летом, показав редкий успех в разочаровывающем контрнаступлении. Но сейчас эти успехи постепенно сводятся на нет наступающими российскими войсками», - пишет газета и напоминает, что РФ захватил и большую часть села Работино.

«Все достижения прошлого лета медленно возвращаются под контроль России», - говорится в статье.

Также газета пишет, что российские войска «медленно продвигаются к важнейшей трассе T0504»: «Если российские войска выйдут на дорогу, украинские военные операции на востоке Донецкой области будут серьезно затруднены. Города, связанные дорогой и имеющие ключевое значение для обороны региона, должны были снабжаться альтернативными, менее практичными маршрутами. В частности, перекрытие дороги приведет к дальнейшей изоляции города Часов Яр».

В то же время, отмечает издание, «не все так мрачно» для ВСУ, поскольку они смогли остановить продвижение РФ в Харьковской области. Сработала стратегия, при которой «украинская армия бросила элитные бригады и медленно отступала на более укрепленные позиции».