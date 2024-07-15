Джонсон встретился с Трампом: обсудили Украину

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон встретился кандидатом в президенты США с Дональдом Трампом, чтобы обсудить Украину. Об этом Джонсон сообщил в своих соцсетях.

«Рад встретиться с президентом Трампом, который находится в отличной форме после позорного покушения на его жизнь. Мы обсудили Украину, и я не сомневаюсь, что он будет сильным и решительным в поддержке этой страны и защите демократии», - написал Джонсон.