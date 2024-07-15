Кто посоветовал Трампу взять Вэнса в вице-президенты

Также в числе тех, кто лоббировал Вэнса, телеканал перечислил инвестора в недвижимость и друга Трампа Стива Виткоффа, сенаторов от Алабамы Томми Тюбервилля и от Индианы Джима Бэнка.

Среди тех, кто поддержал кандидатуру сенатора от Огайо Джеймса Дэвида Вэнса на пост вице-президента при Дональде Трампе, были его старший сын Дональд Трамп-младший, бизнесмен Илон Маск, журналист Такер Карлсон, бывший старший советник Трампа Стив Бэннон и другие, сообщает CNN со ссылкой на источники.

По данным CNN, Маск был одним из нескольких людей, кто в последние минуты убеждал Трампа выбрать Вэнса. Еще одним таким человеком был Трамп-младший. По его словам, он сказал своему отцу за ужином: «Послушай, мне кажется, я видел его по телевизору. Я видел, как он вел дело против демократов. Я думаю, что никто не выразился более четко, и я думаю, что его история, его прошлое действительно помогли нам во многих областях, которые вам понадобятся».

15 июля на съезде Республиканской партии сам Трамп официально стал кандидатом в президенты США и объявил Вэнса своим вице-президентом. Действующий президент Джо Байден назвал Вэнса «клоном Трампа», а вице-президент Камала Харрис вызвала его на дебаты.

Вэнсу 2 августа исполнится 40 лет. Ранее критиковал Трампа: говорил, что «не выносит» его и даже называл «американским Гитлером», Однако потом Вэнс резко изменил свои взгляды в отношении Трампа, отметив, что ошибался в нем. Сенатором от Огайо он стал в 2022-м.