У американской полиции сдают нервы

В городе Милуоки в штате Висконсин полицейский застрелил вызвавшего у него подозрение мужчину неподалеку от места, где проходит съезд Республиканской партии, сообщает местное издание Journal Sentinel со ссылкой на источники.

По словам собеседников издания, стрельба произошла чуть менее чем в полутора километрах от периметра безопасности Национального съезда Республиканской партии. Несколько очевидцев рассказали Journal Sentinel, что убитый «был хорошо известен в округе», однако его имя не называется.

Еще двое свидетелей рассказали TMJ4, что видели, как полиция последовала за мужчиной, переходившим улицу, и выстрелила ему в спину. По их словам, убитый жил вместе с ними в ближайшем лагере для бездомных. Связана ли стрельба со съездом Республиканской партии, неизвестно. Что вызвало подозрения у стрелявшего полицейского, не уточняется.

Национальный съезд Республиканской партии в Милуоки в этом году проходит с 15 по 18 июля. Накануне партия официально выдвинула Дональда Трампа кандидатом в президенты на предстоящих выборах. За день до съезда на Трампа, выступавшего на митинге в Пенсильвании, было совершено покушение.