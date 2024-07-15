Хорошая новость от Трампа для России

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что думает об ослаблении санкций против России, когда вернется в Белый дом.

«Да. Санкциями мы только отталкиваем всех от себя. Поэтому я не люблю санкции», - сказал Трамп в интервью Bloomberg, отвечая на вопрос, думал ли он об «ослаблении или отмене санкций в отношении России» в рамках соглашения о прекращении войны в Украине.

«Мы с Путиным очень хорошо ладили... Нам никогда не грозила война», - заявил Трамп, отметив в очередной раз, что, если бы он был в Белом доме, войны России против Украины никогда бы не было.