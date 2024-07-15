Иранский журналист бежал в Израиль

Журналист издания иранской оппозиции Iran International Пурия Зерати, ставший жертвой нападения в Лондоне в марте этого года, перебрался с семьей в Израиль.

В интервью газете Guardian Зерати заявил, что его переезд был «вынужденным, но необходимым решением».

«Там, где я живу сейчас, немного безопаснее. Британская полиция поставила израильскую в известность о моей ситуации, и здесь приняли дополнительные меры для обеспечения моей безопасности», - заявил Зерати.

В марте этого года Зерати подвергся нападению возле своего дома в Уимблдоне. Полиция Лондона считает, что нападавшие были частью преступной группировки из Восточной Европы, действовавшей по поручению иранского правительства.