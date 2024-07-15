Американцы отвергли требование России
Администрация США отказалась выполнить требования главы российского МИД Сергея Лаврова по устранению «первопричин украинского кризиса». Об этом рассказал официальный представитель Госдепартамента США Мэттью Миллер на заседании Совета Безопасности ООН.
«Проблема с формулировкой министра иностранных дел заключается в том, что никто в Европе не угрожает России. ...Нет никакой военной угрозы, и никто не угрожал отнять у России территорию, ее земли», — заявил Миллер, которого цитирует ТАСС.
По словам представителя американской администрации, Россия воспринимает как угрозу то, что представляет собой «демократию, функционирующую на ее границах». Поэтому США не принимают российскую точку зрения и планируют продолжить сотрудничество с Киевом для достижения справедливого и прочного мира.
Лавров прибыл в Нью-Йорк в штаб-квартиру ООН для участия в заседаниях Совбеза международной организации утром 16 июля. В ходе заседания Лавров призвал «устранить первопричины украинского кризиса», урегулирование которого должно включать «снятие с России угроз, исходящих от Запада».
Глава МИД РФ также напомнил об «условиях» установления мира в Украине, которые предложил президент России Владимир Путин.