Фархад Мамедов, автор haqqin.az 03:12

Как уже сообщалось, официальный представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер, комментируя накануне встречу министров иностранных дел Азербайджана и Армении, состоявшуюся в Вашингтоне в рамках саммита НАТО при участии госсекретаря США Энтони Блинкена, повторил ранее сделанное заявление о том, что «стороны очень близки к миру». Но, как подчеркнул Миллер, для его достижения необходимы «жесткие компромиссы». Миллер также отметил, что в ходе последних переговоров в Вашингтоне стороны добились прогресса. Правда, вдаваться в детали представитель Госдепартамента отказался.

Как известно, важным условием для подписания армяно-азербайджанского мирного соглашения является необходимость требований, выдвинутых Баку. Среди них изменение Конституции Армении и отмена любых пунктов в законодательстве этой страны, которые могут послужить юридическим основанием для предъявления территориальных претензий к Азербайджану. В этой связи остается лишь догадываться, какие именно «трудные компромиссы» от Баку ожидают Соединенные Штаты? К примеру, в среде армянской оппозиции циркулирует версия, в соответствии с которой, американцы подразумевают под ним согласие Еревана на открытие Зангезурского коридора. Депутат от оппозиции Артур Хачатрян заявляет, что поскольку Армения уже пошла на все возможные уступки, то «жесткие компромиссы», о которых говорил Мэтью Миллер, могут касаться только открытия Зангезурского коридора.

«За день до этого Эрдоган заявил, что коридор должен быть открыт, - напомнил армянский депутат. - Азербайджан оказывает давление на Армению, чтобы она открыла этот путь, а Пашинян пытается избежать этого давления, предлагая вместо коридора идею «Перекрестка мира». Тигран Абрамян, секретарь парламентской оппозиционной фракции «Честь имею», также согласен с тем, что «жесткий компромисс» связан с Зангезурским коридором. «Что же касается конкретных возможных уступок со стороны Армении, то, в частности, есть две основные вещи, которые видны, по крайней мере, из публичных заявлений. Первое — это «коридорная логика», которую я считаю самым сложным процессом», - заявил Абрамян. Открытие транспортного коридора, известного как «Зангезурский коридор», действительно один из главных приоритетов политики США в отношении региона Южного Кавказа. Разумеется, речь идет не о функционировании коридора под контролем пограничных войск ФСБ России, как это указано в трехстороннем заявлении от 10 ноября 2020 года. Вашингтон хочет, чтобы транспортные коммуникации, соединяющие Азербайджан с Нахчываном и далее с Турцией, находились под контролем Армении (или компании из нейтральной третьей страны) и считает проект важным для уменьшения зависимости стран Южного Кавказа от России.

Как известно, Джеймс О'Брайен, помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии, подробно говорил об этом в ходе слушаний в американском Конгрессе накануне своего июньского визита в Баку. Напомнив тогда членам Палаты представителей, что все страны Центральной Азии экспортируют свои товары через Китай или Россию, Джеймс О'Брайен подчеркнул, что Азербайджан может стать альтернативным маршрутом. «Один путь идет через Грузию к Черному морю, но другой, более широкий, может пройти через Азербайджан, Армению и Турцию, - отметил помощник госсекретаря США. - Поэтому нам нужен мирный договор между Азербайджаном и Арменией, чтобы положить конец тому ужасному конфликту, который продолжается с 90-х годов. Пришло время подписать мирный договор и устранить последствия войны». Ранее Джеймс О'Брайен во время визита в Ереван также говорил о важности восстановления транспортных коммуникаций между Азербайджаном, Арменией и Турцией. При этом высокопоставленный американский дипломат не скрывал, что открытие этих коммуникаций является частью стратегии США по ослаблению влияния России в Центральной Азии и на Южном Кавказе.