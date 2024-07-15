Тенгиз Аблотия, автор haqqin.az 03:30

В нынешнем мире мало о ком из действующих политиков спорят столько, сколько о Дональде Трампе. Мы, жители бывшего СССР, уже привыкли к тому, что из-за низкой политической (и не только) культуры общественная жизнь в наших странах крайне поляризована и полна негативных эмоций. Представители различных фракций ненавидят друг друга, ругаются матом в прямом эфире, навешивают на своих противников самые гнусные ярлыки и убеждают своих сторонников в том, что в случае прихода к власти оппоненты непременно всё разрушат и сотрут нацию в порошок. Поляризацию усугубляют СМИ – в первую очередь, телевидение, которое в основном занято демонизацией политических «врагов», так что поливание грязью с экранов стало общепринятой нормой. Впрочем, мы хорошо понимаем, что у нас «всё не как у людей», и ничему не удивляемся.

И потому внезапная, агрессивная и презирающая все мыслимые и немыслимые нормы поляризация в «культурных» Штатах – это нечто новое не только для нас с вами, но и для самих американцев, которые давно отвыкли от подобных страстей. Традиционно предвыборная кампания в США ведется очень энергично и шумно, это всегда большое шоу с громкими речами, обещаниями и, конечно же, критикой оппонентами друг друга. Но в целом всё это происходит в мирной обстановке, и ни у кого не возникает ощущения, что вот-вот наступит апокалипсис. В конце концов, какая разница – Джордж Буш или Альберт Гор? Оба они – системные игроки, прошедшие все ступеньки вашингтонской политики, и никаких особых новшеств от них ждать не приходится. Да, один республиканец, другой демократ, но где в наше время между ними проходит водораздел? То есть, где, если можно так выразиться, заканчивается демократ и начинается республиканец?

Принято считать, что республиканцы – это такие ковбои, которые привыкли сперва стрелять, а потом думать, тогда как демократы больше известны по части ЛГБТ и гендерных проблем. Тем не менее, войну во Вьетнаме начал именно демократ Линдон Джонсон; Карибский кризис едва не довел мир до ядерной войны при демократе Кеннеди; Билл Клинтон, образцовый демократ, с удовольствием разбомбил бывшую Югославию; а Барак Обама, этакий голубь мира, символ мягкотелости и слабости демократической партии, санкционировал вторжение войск коалиции в Ливию. В общем, все эти споры и дебаты между демократами и республиканцами всегда велись в рамках одной общей схемы, не сильно влиявшей на жизнь среднестатистического американца. Но, судя по всему, всё это время внутри двухполюсной системы зрела настоящая поляризация. Мы – то есть люди, не живущие в Штатах, - воспринимаем США как нечто единое, вроде Германии или Франции, а то, что это федерация из 50 государств и там действуют свои правила игры, – нам непонятно. Нам кажется, что «федерация» здесь - просто красивое слово, а все важные вопросы решаются в Вашингтонском «обкоме». На самом же деле целостность и устойчивость США как страны обеспечена именно тем, что каждый штат живет по своему разумению. И если в Калифорнии разрешены гей-браки, смена пола несовершеннолетними, а также усыновление детей однополыми супругами, то в Техасе даже аборты запрещены, а в Теннеси официально, на уровне местной конституции, атеистам запрещено (!!!) занимать государственное посты.

Как единое, унитарное государство США не имели никаких шансов на существование, и только тот факт, что на низовом, повседневном уровне жизнь в каждом из штатов устроена так, как этого хотят жители именно этого штата, а не чиновники в Вашингтоне, помогает США выдерживать любые кризисы и катаклизмы. Нам, выходцам их «совка», сложно понять, что, несмотря на то что выше основных американских партий стоит система, американцы действительно разделены по партиям значительно сильнее, чем нам кажется. Во многих американских фильмах мы можем услышать фразы вроде «Твой жених отличный парень, жалко только, что он республиканец», или «Она прекрасная девушка, но ее отец – демократ»... И это – серьезное клеймо, а не шутка. Очевидно, что такое общество внутренне было готово к нынешнему невиданному уровню поляризации, который мы сейчас наблюдаем. Это уже не шоу, не теледебаты, а прямые обвинения в фашизме и практически открытые призывы к расправам. Сегодняшняя Америка кипит так, как этого не было никогда – по крайней мере, на памяти нашего поколения. И в центре как самых ужасных нападок, так и самых грандиозных ожиданий находится Дональд Трамп. Байден давно отошел в тень, от него уже ничего не ждут.

Трамписты и близкие к ним правые, которым смертельно надоели левые с их гендерным разнообразием, высокими налогами, неконтролируемой миграцией и зашкаливающими социальными расходами. Они все с нетерпением ждут, когда наконец правые силы смогут смести «леваков» и вернуть развитие мира в нормальное капиталистическое русло. На сегодняшний день у них два кумира – аргентинец Хавьер Милей и сальвадорец Наиб Букеле. В рассказах современных правых реальные достижения этих политиков неразрывно связаны с придуманными, причем настолько тесно, что не поймешь, где правда, а где попытка выдать желаемой за действительное. Букеле и Милей, несомненно, оригинальные политики со свежими идеями, однако они вряд ли тянут на роль буксиров для всего остального мира – а именно такими их видят идейные правые. Аргентина и Сальвадор – страны не самые влиятельные, а правые жаждут всемирного признания, и во вселенной нет для этого места лучше, чем США. Иными словами, правые ждут от Трампа чудес. Им кажется, что он всё видит и всё знает; вы только успели подумать, а Трамп уже понял, о чём. Трамп всемогущ, Трамп всесилен, он сломает шею Путину, он усмирит Китай, очистит Америку от мигрантов, да и вообще станет путеводной звездой для всего мира… Противники этого обожествления, наоборот, видят в Трампе абсолютное зло, которое было ниспослано в мир сатаной в преддверии воцарения Антихриста. Они сравнивают Трампа с Гитлером, утверждают, что он откроет концлагеря для неугодных, уничтожит демократию в США и будет править вечно.

Не совсем понятно, впрочем, откуда такая убежденность как у первых, так и у вторых. Неясно, где, в какой части первого четырёхлетнего срока Трампа его сторонники увидели в нём задатки гения, визионера и реформатора, способного изменить мир. Его первый президентский срок был сильно смазан пандемией, однако даже намека на возможность некоей судьбоносной революции в его правлении не наблюдалось. Путин спокойно продолжал утюжить Сирию, а Китай, несмотря на санкции, оставался крупнейшим поставщиком всего на свете для Штатов. Вернуть заводы из Китая в США Трампу тоже не удалось по вполне объективным причинам: даже в разбогатевшем Китае расходы на производство и зарплаты оставались в разы ниже, чем в Штатах, и поэтому, чтобы изменить эту реальность, нужно было сделать невозможное: США должны были стать беднее Китая... Но это, конечно же, слишком высокая цена для возвращения индустрии. Неясно и то, откуда у демократов уверенность в неизбежном учреждении фашизма в Штатах и уничтожении демократии при Трампе. Во время предыдущего президентства никаких очевидных признаков к такому повороту дел не было. Конечно, демократов отпугивает этот самовлюбленный тип с диктаторскими замашками, сконцентрированный на себе. Но что он сможет сделать против американской системы, которая способна переварить и перемолоть всё что угодно?