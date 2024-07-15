Фарид Исаев, обозреватель haqqin.az 03:46

Пока весь мир сосредоточился на захватывающих событиях, сопровождающих президентскую гонку в США, в Китае проходит мероприятие, исход которого может отразиться на глобальных перспективах ничуть не меньше, чем определение хозяина Белого дома. В Пекине самые влиятельные люди страны собрались на третий пленум Центрального комитета Коммунистической партии Китая 20-го созыва. На нем рассматриваются вопросы углубления реформ и модернизации страны. Безусловно, от того, как будет развиваться Китай, зависит глобальное самочувствие.

Всего в течение каждого созыва ЦК проходит семь пленумов, и третий традиционно посвящен вопросам экономики. Согласно обычному графику, нынешний пленум должен был состояться еще в ноябре прошлого года, и его перенос больше, чем на полгода, вызвал разные кривотолки, но с точностью можно утверждать одно: в партийном руководстве хорошо понимают, что страна утратила прежние темпы роста, которыми поражала долгие годы неуклонного роста, и требуется найти какие-то новые подходы, которые позволят придать экономическому развитию новые импульсы роста. Экономика никак не может дотянуться до планки в 5% роста ВВП, чрезвычайно скромной по прежним меркам. Откладывание пленума наверняка было связано с поиском решений. Китаю удалось решить огромное количество проблем в исторически короткие сроки, страну действительно не узнать по сравнению с тем, какой она была десять, не говоря уже двадцать лет назад. Но сейчас она наткнулась на то, что называют стеклянным потолком среднего дохода: больше нет преимущества массовой дешевой рабочей силы, цена труда здесь уже выше, чем, например, в России, а рост производительности остановился.

Иностранные инвестиции уходят в страны с меньшими трудовыми издержками. Сказывается и подозрительное отношение властей к большому бизнесу, разросшемуся до международных масштабов, как это было с Alibaba Group Джека Ма, впавшего в немилость и утратившего свои позиции и капиталы. Этот знак инвесторы прочитали однозначно: выросли политические риски для бизнеса. Шансов на то, что Си Цзиньпин, человек весьма консервативных установок, вдруг превратится в нового Дэн Сяопина, нет никаких. Он и пришел на первые позиции в 2013 году с явной целью навести порядок среди партийно-хозяйственной номенклатуры, которая утратила чувство меры от открывшихся возможностей обогащения. Как сказали бы в другой стране в другое время: стояла задача вернуться к ленинским нормам партийной жизни. Особых успехов на этом пути ему достигнуть не удалось, несмотря на массовые посадки, как воровали чиновники, так и воруют, искушение выше любых страхов, но гайки все же подкрутил. А в частных компаниях, чтобы те не отрывались от общего процесса коммунистического строительства, ввели обязательную должность партийного секретаря. Вопросы укрепления национальной безопасности отодвинули вопросы экономической эффективности на второй план.