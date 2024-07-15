Решается судьба Китая наш комментарий

Фарид Исаев, обозреватель haqqin.az

Пока весь мир сосредоточился на захватывающих событиях, сопровождающих президентскую гонку в США, в Китае проходит мероприятие, исход которого может отразиться на глобальных перспективах ничуть не меньше, чем определение хозяина Белого дома.

В Пекине самые влиятельные люди страны собрались на третий пленум Центрального комитета Коммунистической партии Китая 20-го созыва. На нем рассматриваются вопросы углубления реформ и модернизации страны. Безусловно, от того, как будет развиваться Китай, зависит глобальное самочувствие.

Шансов на то, что Си Цзиньпин, человек весьма консервативных установок, вдруг превратится в нового Дэн Сяопина, нет никаких

Всего в течение каждого созыва ЦК проходит семь пленумов, и третий традиционно посвящен вопросам экономики. Согласно обычному графику, нынешний пленум должен был состояться еще в ноябре прошлого года, и его перенос больше, чем на полгода, вызвал разные кривотолки, но с точностью можно утверждать одно: в партийном руководстве хорошо понимают, что страна утратила прежние темпы роста, которыми поражала долгие годы неуклонного роста, и требуется найти какие-то новые подходы, которые позволят придать экономическому развитию новые импульсы роста.

Экономика никак не может дотянуться до планки в 5% роста ВВП, чрезвычайно скромной по прежним меркам. Откладывание пленума наверняка было связано с поиском решений.

Китаю удалось решить огромное количество проблем в исторически короткие сроки, страну действительно не узнать по сравнению с тем, какой она была десять, не говоря уже двадцать лет назад. Но сейчас она наткнулась на то, что называют стеклянным потолком среднего дохода: больше нет преимущества массовой дешевой рабочей силы, цена труда здесь уже выше, чем, например, в России, а рост производительности остановился.

Все специалисты в один голос говорят, что Китай не сможет пойти на новый виток интенсивного развития, если радикально не решит проблему внутреннего потребления

Иностранные инвестиции уходят в страны с меньшими трудовыми издержками. Сказывается и подозрительное отношение властей к большому бизнесу, разросшемуся до международных масштабов, как это было с Alibaba Group Джека Ма, впавшего в немилость и утратившего свои позиции и капиталы. Этот знак инвесторы прочитали однозначно: выросли политические риски для бизнеса.

Шансов на то, что Си Цзиньпин, человек весьма консервативных установок, вдруг превратится в нового Дэн Сяопина, нет никаких. Он и пришел на первые позиции в 2013 году с явной целью навести порядок среди партийно-хозяйственной номенклатуры, которая утратила чувство меры от открывшихся возможностей обогащения.

Как сказали бы в другой стране в другое время: стояла задача вернуться к ленинским нормам партийной жизни. Особых успехов на этом пути ему достигнуть не удалось, несмотря на массовые посадки, как воровали чиновники, так и воруют, искушение выше любых страхов, но гайки все же подкрутил. А в частных компаниях, чтобы те не отрывались от общего процесса коммунистического строительства, ввели обязательную должность партийного секретаря. Вопросы укрепления национальной безопасности отодвинули вопросы экономической эффективности на второй план.

Китай всегда умел удивлять. Вдруг так выйдет и на этот раз, и самые невеселые ожидания будут обмануты

Все специалисты в один голос говорят, что Китай не сможет пойти на новый виток интенсивного развития, если радикально не решит проблему внутреннего потребления, а этого не произойдет без либерализации внутреннего рынка, большей свободы для предпринимательства, снятия препятствий для перемещения трудовых ресурсов и капитала внутри страны. Где либерализация – там утрата партийного контроля и почва для вольнодумства.

Консервативный тренд на уровне руководителя государства, укрепившего свою власть до уровня непререкаемого и несменяемого авторитета, не сочетается с требованием коренных экономических перемен. Третий пленум, конечно, внесет какие-то поправки в нынешнюю экономическую практику, но того, что и в самом деле можно было бы назвать реформами, вряд ли произойдет, а, значит, Китай от роста будет переходить к его еще большему замедлению с последующей стагнацией.

Стагнирующий Китай – это, согласитесь, уже совсем другая страна, чем та, к которой все привыкли за последние четверть века. И это будет настоящий вызов национальной безопасности.

Впрочем, Китай всегда умел удивлять. Вдруг так выйдет и на этот раз, и самые невеселые ожидания будут обмануты.