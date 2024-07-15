В Азербайджане произошло землетрясение

В Губинском районе Азербайджана произошло землетрясение. Информацию об этом распространил Республиканский центр сейсмологической службы при Национальной академии наук Азербайджана.

Согласно сообщению, магнитуда землетрясения составила 3,2. Подземные толчки зафиксированы в 12 км к западу от станции Хыналыг. Очаг землетрясения залегал на глубине 43 километров.

Подземные толчки не ощущались.