В Азербайджане произошло землетрясение
В Губинском районе Азербайджана произошло землетрясение. Информацию об этом распространил Республиканский центр сейсмологической службы при Национальной академии наук Азербайджана.
Согласно сообщению, магнитуда землетрясения составила 3,2. Подземные толчки зафиксированы в 12 км к западу от станции Хыналыг. Очаг землетрясения залегал на глубине 43 километров.
Подземные толчки не ощущались.
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