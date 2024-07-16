США не исключили новых попыток покушения на Трампа

"(Американские) чиновники заявили, что в последние месяцы разведка активизировалась, и чиновники стали более уверены в намерениях Тегерана. Они также заявили, что в ближайшие недели могут произойти новые попытки покушения на жизнь Трампа", — сказано в публикации.

Также отмечается, что американская сторона получает все больше доказательств о попытках Ирана отомстить Трампу за убийство иранского генерала Касема Сулеймани в 2020 году. Тегеран, в свою очередь, отрицает свою роль в покушении на экс-главу Белого дома.

Покушение на бывшего американского лидера произошло в Пенсильвании 13 июля во время митинга. Стрелявший Томас Мэттью Крукс производил выстрелы с крыши производственного здания на расстоянии около 100 метров от сцены.

Кроме того, полиция штата Милуоки сообщила ранее еще об одном эпизоде с вооруженным человеком всего в километре от съезда республиканцев, проходившего 15 июля.