Массовое отравление в Азербайджане

В Шемахинском районе произошло массовое отравление на свадьбе, организованной во дворе частного дома жителя села Меликчобанлы. Пищевое отравление получил 21 человек, в том числе 10 женщин и 7 детей.

Все пострадавшие были госпитализированы в Шемахинскую центральную районную больницу.

В медучреждении сообщили, что состояние пострадавших стабильное, часть уже выписана домой.

В свою очередь в Агентстве пищевой безопасности Азербайджана сообщили, что уже взяты пробы с продуктов питания и назначена экспертиза для установления причин отравления.

Согласно предварительному заключению, гости отравились продуктами домашнего приготовления. Расследование продолжается.