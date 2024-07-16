Япония передаст Украине миллиарды долларов

Япония планирует предоставить Украине кредит в размере 3,3 млрд долларов за счет доходов от замороженных российских активов. Об этом со ссылкой на дипломатические источники сообщает издание Kyodo.

Эта сумма является частью поддержки, которую Украине окажут страны «Большой семерки» с использованием процентов от замороженных суверенных активов России.

По словам источников, ожидается, что США и Европейский союз выделят по 20 млрд долларов, а Япония, Великобритания и Канада разделят оставшиеся 10 млрд долларов. G7 намерена начать проект до конца этого года.