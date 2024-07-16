Президент Польши: Если Россия победит в Украине…
Победа России в войне с Украиной может привести к началу ее войны с НАТО. Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда в интервью с Wirtualna Polska.
«Потенциальная война России с Западом будет невероятно близка», - отметил Дуда, говоря о возможных последствиях поражения Украины.
Польский лидер добавил, что Североатлантический альянс уже ведет подготовку к потенциальному вооруженному конфликту с Россией.
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